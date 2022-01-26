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السعودية تسجل 4526 إصابة جديدة بكورونا

Lebanon 24
26-01-2022 | 14:35
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تشهد السعودية استقرارا نسبيا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" بعد ارتفاع حاد، حيث بلغ هذا المؤشر يوم الأربعاء 4526 حالة.

وأفادت وزارة الصحة السعودية بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 4526، مقابل 4541 الثلاثاء، لتصل حصيلتها الكلية في المملكة إلى 666259 إصابة، بينها 789 حرجة.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 3 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 2 الثلاثاء، مضيفة أن الحصيلة الكلية لضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 8927 متوفيا.

وذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "كوفيد-19" في المملكة وصل إلى 617114 شخصا، بعد تسجيل 5772 حالة شفاء جديدة.
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