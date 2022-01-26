بلينكن: الرد الأميركي على المقترحات الروسية يقضي بإيجاد الطرق الدبلوماسية للتحرك إلى الأمام

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الرد الأميركي على المقترحات الروسية حول الأمن في أوروبا يقضي بإيجاد الطرق الدبلوماسية للتحرك إلى الأمام.وأكد بلينكن تسليم الرد الأميركي على المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية لروسيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة منفتحة على الحوار مع موسكو وتفضل الطرق الدبلوماسية لتسوية الخلافات.وأشار إلى أن الرد الأميركي تم تنسيقه بشكل كامل مع الحلفاء وأوكرانيا، وتمت إحالته كذلك إلى الكونغرس الأميركي.وأضاف أن الولايات المتحدة لن تنشر ردها على المقترحات الروسية، وتنتظر من موسكو عدم نشرها للرد أيضا.وأكد الوزير الأمريكي أنه يتوقع اتصالا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في الأيام القريبة القادمة.وشدد بلينكن على أن الناتو لن يتخلى عن مبدأ "الأبواب المفتوحة"، ولن يكون هناك أي تغير في الموقف الأمريكي بهذا الشأن، لكنه أشار إلى أن الرد الأميركي يتضمن عددا من "النقاط الإيجابية" التي يمكن العمل المشترك عليها.