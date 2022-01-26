السفيرة الأميركية الجديدة توجه رسالة إلى الجزائريين قبل قدومها (فيديو)

بمناسبة قرب قدومها إلى الجزائر، بعثت السفيرة الأميركية الجديدة لدى الجزائر، إليزابيث مور أوبين، برسالة إلى الجزائريين.وفي مقطع فيديو لها، قالت السفيرة: "اسمي إليزابيث مور أوبين، ويشرفني أن أكون سفيرة الولايات المتحدة الأميركية الجديدة لدى الجزائر..سنودع أنا وزوجي دانيال قريبا واشنطن العاصمة، باتجاه الجزائر العاصمة الجميلة. يسعدنا العودة إلى بلد يعني الكثير بالنسبة لنا، ولم ننس كرم الضيافة الجزائرية".وأضافت إليزابيث مور أوبين: "لقد أمضينا 3 سنوات رائعة في الجزائر من 2011 إلى 2014، عندما كنت الرقم 2 في سفارة الولايات المتحدة. التعرف على الشعب الجزائري واكتشاف جزء من بلدكم الجميل كان جزءا من تجربة رائعة".وتابعت: "بصفتي سفيرة الولايات المتحدة لدى الجزائر، سيكون هدفي تعزيز العلاقات الثنائية القوية بين بلدينا وشعبينا. سواء كان ذلك بمساعدة الشركات الأميركية على الاستثمار في تنويع الاقتصاد الجزائري. أو توفير المزيد من فرص تعلم اللغة الإنجليزية للشباب الجزائري".واختتمت رسالتها بالقول: "آمل أيضا أن تتاح لي الفرصة لزيارة كل ولاية".في حين قال زوجها: "نتطلع كثيرا للعودة إلى الجزائر، وأتطلع إلى مقابلة المزيد من الجزائريين وإعادة تذوق الطبخ الرائع والموسيقى وخاصة شرابي المفضل حمود بوعلام..نراكم قريبا".