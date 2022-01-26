عربي-دولي

كوريا الجنوبية والإمارات تناقشان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة النووية

Lebanon 24
26-01-2022 | 15:10
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قالت وزارة خارجية كوريا الجنوبية إن النائب الثاني لوزير الخارجية تشوي جونغ-مون، ناقش مع وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، تعزيز التعاون بمجال الطاقة النووية.

كوريا الجنوبية والإمارات تناقشان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة النووية سيئول تؤكد التزامها بالتخلص التدريجي من محطات الطاقة النووية
وقررت مجموعة العمل المشتركة لبناء محطات الطاقة النووية والأعمال التجارية لمحطات الطاقة النووية في الخارج تشكيل فريق مشترك للعطاءات، للولوج المشترك إلى سوق محطات الطاقة النووية في الدول الأخرى ولتعزيز التعاون في تشغيل وإدارة محطات الطاقة النووية.

وأضافت مجموعة العمل للبحث والتطوير في مجال الطاقة النووية البحث حول تهالك الهياكل الخرسانية مع مراعاة الظروف المناخية لدولة الإمارات العربية المتحدة كمشروع بحثي مشترك، وقررت بدء البحث حول تحليل أداء "الوقود النووي المقاوم للحوادث"، الذي يمنع انفجار الهيدروجين في حالة وقوع حادث نووي، وتحسين مقاومة أجزاء تبريد محطات الطاقة النووية للتآكل والاهتراء باستخدام طبقة واقية من فيلم الأكسيد، وذلك في الربع الأول من هذا العام.

واتفقت مجموعة العمل لتنظيم سلامة الطاقة النووية والأمن النووي على تبادل الخبرات التنظيمية بين البلدين وتوسيع التعاون الثنائي في التثقيف والتدريب في مجال الأمن النووي.

وبالإضافة إلى ذلك، أرسى الجانبان الأساس للتعاون النووي من خلال الاتفاق على مجالات التعاون الجديدة، مثل المناقشات حول البحوث المشتركة في مجال المفاعلات المعيارية الصغيرة وإنشاء مجموعة الشباب للطاقة النووية بين البلدين.

ويخطط الجانبان أيضًا لمواصلة مناقشة سبل عقد الدورة الخامسة لاجتماع المجلس وجهًا لوجه في كوريا الجنوبية هذا العام.
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