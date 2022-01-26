عربي-دولي

الولايات المتحدة تحث رعاياها في أوكرانيا على "التفكير في المغادرة الآن"

Lebanon 24
26-01-2022 | 15:15
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دعت السفارة الأميركية في كييف رعايا الولايات المتحدة المتواجدين في أوكرانيا إلى عدم التأخر في مغادرة هذا البلد، نظرا للتصعيد الحالي حوله.

وحذرت السفارة الأميركية في بلاغ نشرته اليوم الأربعاء على موقعها الإلكتروني من أن "الوضع الأمني في أوكرانيا لا يزال غير قابل للتنبؤ بسبب الخطر المرتفع لاتخاذ روسيا خطوات عسكرية، وقد يتفاقم من دون إشعار مسبق".

وتابع البلاغ: "تحث السفارة الأميركية رعايا الولايات المتحدة المتواجدين في أوكرانيا على التفكير في المغادرة الآن باستخدام خيارات النقل التجارية والخاصة المتاحة".

ولفت البلاغ إلى أن هناك رحلات طيران تجارية متوفرة للأميركيين الراغبين في مغادرة أوكرانيا من كافة المطارات الدولية في هذا البلد، داعية جميع الأميركيين في أوكرانيا إلى تسجيل تواجدهم هناك على موقع الخارجية الأميركية، كـ"أمر يحظى بأهمية حيوية" إذا قرروا البقاء في هذا البلد.

وكانت الولايات المتحدة قد شرعت في سحب عوائل دبلوماسييها وبعض موظفي سفارتها من أوكرانيا، بدعوى خطر "غزو" روسيا لهذا البلد المجاور.

وكانت حكومة روسيا قد نفت مرارا وجود أي خطط لديها لغزو أوكرانيا، محملة الغرب المسؤولية عن التصعيد الحالي وإمداد عناصر متطرفة في أوكرانيا بالسلاح، وحذرت من خطر تدبير استفزازات في منطقة دونباس قريبا.
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