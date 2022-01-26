عربي-دولي

وسائل إعلام: بلغاريا ضد وجود قوات أميركية على أراضيها لكنها مستعدة لقبول عسكريين فرنسيين

Lebanon 24
26-01-2022 | 15:40
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لا تريد بلغاريا نشر قوات أميركية على أراضيها لكنها مستعدة لاستقبال جنود فرنسيين، حسبما أوردت إذاعة BNR البلغارية اليوم الأربعاء نقلا عن مصدر دبلوماسي مطلع في بروكسل.

وذكرت الإذاعة أن وزير الدفاع البلغاري ستيفان يانيف لم يؤكد هذا النبأ، فيما اعتبر يوردان بوجيلوف، رئيس مركز "منتدى صوفيا الأمني" الفكري غير الحكومي، إن الحديث يدور عن "معلومات مضللة" هدفها زرع الشقاق في صفوف الناتو والاتحاد الأوروبي.

وأمس الثلاثاء، أعلن الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش أن بلاده ستسحب جنودها من قوات الناتو المنتشرة في شرق أوروبا في حال نشوب نزاع مسلح بين روسيا وأوكرانيا. لكن رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش وصف تصريح ميلانوفيتش بـ "الهراء"، قائلا أن جنودا كرواتيين لا وجود لهم في أوكرانيا إطلاقا، أما القوة الكرواتية التي سبق أن تم انتشارها في بولندا فقد عادت مؤخرا إلى أرض الوطن. وأضاف: "لذا فإني لا أدري من هم العسكريون الذين يتحدث الرئيس عن سحبهم".

وقرر حلف الناتو مؤخرا نقل قوات إضافية إلى شرق أوروبا على خلفية مزاعم كييف وبعض العواصم الغربية حول استعداد روسيا لـ "غزو أوكرانيا"، الأمر الذي نفته موسكو مرارا.
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