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رئيس كوريا الجنوبية يدعو لاتخاذ تدابير سريعة للحد من انتشار "أوميكرون"

Lebanon 24
26-01-2022 | 15:50
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دعا الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم الأربعاء، إلى اتخاذ تدابير استجابة أسرع للحد من انتشار سلالة "أوميكرون".

وقال مون، خلال الاجتماع الحكومي للاستجابة لكورونا، إنه يجب على الحكومة تأمين أسرة المستشفيات بشكل كاف للأطفال، والنظر في تقديم مجموعات الاختبار الذاتي المجانية لذوي الدخل المنخفض..

وقد أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في وقت سابق من اليوم، تسجيل 13,012 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي حصيلة الإصابات إلى 762,983 إصابة.
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