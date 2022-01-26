10
o
بيروت
12
o
طرابلس
9
o
صور
9
o
جبيل
10
o
صيدا
10
o
جونية
6
o
النبطية
1
o
زحلة
3
o
بعلبك
9
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
جونسون يواجه اتهامات جديدة بالكذب
Lebanon 24
26-01-2022
|
15:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اتهامات جديدة بالكذب، وهذه المرة حول إعطاء الحكومة الأولوية لإجلاء الحيوانات من ملجأ بأفغانستان خلال جسر جوي في آب الماضي.
وذكرت قناة ITV News البريطانية، أن رسالة بريد إلكتروني كشفت أن جونسون تدخل شخصيا أثناء عملية الإجلاء من كابل لمساعدة الحيوانات، وهو أمر أصر في السابق على أنه لم يحدث.
وجاء في رسالة بالبريد الإلكتروني تم إرسالها إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم، أن رئيس الوزراء "أذن" بإجلاء "الموظفين والحيوانات" في مؤسسة خيرية سابقة لمشاة البحرية الملكية من أفغانستان.
وقد اتهمت الحكومة بإعطاء الأولوية للحيوانات على حساب الناس أثناء عملية الإجلاء من قاعدة فارثينج البحرية السابقة، التي بقي فيها مئات الأشخاص عالقين.
وأصر جونسون في آب 2021، على أنه لم يكن لديه "أي تأثير في هذا الموضوع وأن ما يتم تداوله غير صحيح"، ومرة أخرى في ديسمبر قال إن هذه المزاعم هي "محض هراء".
لكن الأدلة الخطية التي قدمها مسؤول في وزارة الخارجية تظهر رسالة بريد إلكتروني من وزير الدولة في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية زاك غولدسميث تتعارض بشكل مباشر مع هذا الادعاء.
وقال غولدسميث: "إن جمعية الحيوان الخيرية (التي تم حذف اسمها) هي جمعية خيرية حيوانية تعمل في كابل وتسعى إلى إجلاء موظفيها بدون حيوانات. تلقت المؤسسة الخيرية الكثير من الدعاية وأذن رئيس الوزراء بإجلاء موظفيها والحيوانات".
تابع
الأكثر قراءة
عاصفة مخيفة ورياح غير مألوفة.... تسجيل صوتي ينتشر عبر "الواتساب"
Lebanon 24
عاصفة مخيفة ورياح غير مألوفة.... تسجيل صوتي ينتشر عبر "الواتساب"
05:31 | 2022-01-26
26/01/2022 05:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نداء عاجل من الأب خنيصر... 24 ساعة صعبة برفقة العاصفة (فيديو)
Lebanon 24
نداء عاجل من الأب خنيصر... 24 ساعة صعبة برفقة العاصفة (فيديو)
10:10 | 2022-01-26
26/01/2022 10:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل مُبطّنة.. هؤلاء من استهدفهم الحريري في خطابه المفصلي
Lebanon 24
رسائل مُبطّنة.. هؤلاء من استهدفهم الحريري في خطابه المفصلي
05:00 | 2022-01-26
26/01/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب يكشف: تطورات المنطقة نحو الإيجابية... وما علاقة إنسحاب الحريري؟
Lebanon 24
وهاب يكشف: تطورات المنطقة نحو الإيجابية... وما علاقة إنسحاب الحريري؟
10:24 | 2022-01-26
26/01/2022 10:24:43
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان في قلب العاصفة الثلجية.. هذا ما ينتظرنا في الأيام المقبلة
Lebanon 24
لبنان في قلب العاصفة الثلجية.. هذا ما ينتظرنا في الأيام المقبلة
23:22 | 2022-01-26
26/01/2022 11:22:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:30 | 2022-01-27
هل سيكون المتحوّر التالي من "كوفيد" أكثر فتكاً؟
03:15 | 2022-01-27
على الحدود الاردنية السورية.. مقتل 27 من مهربي المخدرات
03:00 | 2022-01-27
كوريا الشمالية تطلق صاروخين باتجاه بحر اليابان
02:30 | 2022-01-27
موديرنا تبدأ إجراء تجارب سريرية على لقاح خاص بأوميكرون
02:00 | 2022-01-27
"التنين الجبار".. تقنيات مستقبلية للمقاتلة الصينية الشهيرة
01:30 | 2022-01-27
باريس: إشارة جيدة من موسكو بشأن أوكرانيا لكن المحادثات صعبة
فيديو
تحذيرات من ثغرة برمجية خطرة في إحدى ألعاب الفيديو الشهيرة! (فيديو)
Lebanon 24
تحذيرات من ثغرة برمجية خطرة في إحدى ألعاب الفيديو الشهيرة! (فيديو)
14:00 | 2022-01-26
27/01/2022 10:55:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"Chery" تُعلن عن نيتها طرح نسخ جديدة من سيارات "Exeed" (فيديو)
Lebanon 24
"Chery" تُعلن عن نيتها طرح نسخ جديدة من سيارات "Exeed" (فيديو)
11:00 | 2022-01-26
27/01/2022 10:55:11
Lebanon 24
Lebanon 24
حسين نجدي يطلق أول أعماله الفنية: لا تروح
Lebanon 24
حسين نجدي يطلق أول أعماله الفنية: لا تروح
07:53 | 2022-01-26
27/01/2022 10:55:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact