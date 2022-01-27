عربي-دولي

أردوغان: الرئيس الإسرائيلي سيزور تركيا الشهر القادم وستبدأ مرحلة جديدة من علاقات البلدين

Lebanon 24
27-01-2022 | 00:30
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كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن نظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ سيزور أنقرة مطلع فبراير المقبل، مؤكدا أن "مرحلة جديدة ستبدأ في علاقات البلدين".

وكان أردوغان أعلن في 18 شباط الحالي أن "هناك محادثات مع هرتصوغ وقد يزور تركيا".
وعلى صعيد التعاون مع إسرائيل في ملف النفط شرق المتوسط، أشار إلى أن "الهدف إحراز تقدم عبر مقاربات إيجابية".
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