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كوريا الشمالية تطلق صاروخين باتجاه بحر اليابان

Lebanon 24
27-01-2022 | 03:00
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أطلقت كوريا الشمالية في وقت مبكر الخميس صاروخين باتجاه البحر الشرقي المعروف أيضا باسم بحر اليابان، وفق ما ذكر جيش كوريا الجنوبية، في تجربة عسكرية سادسة من نوعها هذا العام.


وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إنها رصدت عملية الإطلاق لما تفترض أنها لصاروخين باليستيين في حوالي الثامنة صباح الخميس بالتوقيت المحلي بالقرب من هاههونغ على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء نقلا عن مصدر بالحكومة اليابانية أن الصاروخين المفترضين سقطا على ما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.







والمرة الأخيرة التي أجرت فيها كوريا الشمالية هذا العدد من تجارب الأسلحة في شهر واحد كانت عام 2019، عقب انهيار القمة التي جمعت الزعيم كيم جونغ أون بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

ومنذ ذلك الحين توقفت مفاوضات كوريا الشمالية مع الولايات المتحدة وتراجع اقتصادها تحت وطأة العقوبات والإغلاق الذي تفرضه على نفسها بسبب فيروس كورونا.

والثلاثاء أطلقت بيونغيانغ صاروخين يشتبه بأنهما من نوع كروز، وسبق ذلك ما لا يقل عن أربع تجارب أسلحة إضافية ايضا هذا الشهر شملت إطلاق صواريخ فرط صوتية في 5 و11 يناير.

والأسبوع الماضي ألمحت بيونغيانغ إلى أنها قد تستأنف تجارب الأسلحة النووية والبعيدة المدى التي تم تعليقها عام 2017.

ويأتي هذا التصعيد في وقت حساس في المنطقة حيث من المقرر أن تستضيف الصين، الحليف الرئيسي الوحيد لكيم جونغ أون، الألعاب الأولمبية الشتوية الشهر المقبل، بينما تستعد كوريا الجنوبية لإجراء انتخابات رئاسية في اذار.
المصدر: سكاي نيوز
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