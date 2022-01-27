هل سيكون المتحوّر التالي من "كوفيد" أكثر فتكاً؟

في وقت قصير منذ اكتشافه للمرة الأولى في جنوب أفريقيا في تشرين الثاني الماضي، تمكن متحور "أوميكرون" من إزاحة المتحور السابق "دلتا"، باعتبار أن الأخير كان المتحور المهيمن في العالم من كوفيد-19. وأثار انتشار "أوميكرون" السريع موجات قياسية من العدوى في كل من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا. ومع ذلك، وعلى الرغم من قابليته العالية للانتقال، فقد تبين أن متحور "أوميكرون" أقل فتكًا من سابقته، في ظل بقاء معدلات الاستشفاء بين الأشخاص الذين تم تلقيحهم منخفضة نسبيًا.وبحسب مجلة "فورتون" الأميركية، "حذرت منظمة الصحة العالمية WHO، الثلاثاء، من أن العالم لن يحالفه الحظ مع المتحور القادم. قالت ماريا فان كيركوف، السؤول التقني لمنظمة الصحة العالمية بشأن كوفيد-19، في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، إن "المتحور التالي المثير للقلق سيكون أكثر ملاءمة، وما نعنيه بذلك هو أنه سيكون أكثر قابلية للانتقال لأنه سيتعين عليه تجاوز ما يتم تداوله حاليا، لكن السؤال الكبير هو ما إذا كانت المتحورات المستقبلية ستكون أكثر أو أقل خطورة". تُعرِّف منظمة الصحة العالمية "متغيرًا مثيرًا للقلق" بأنه أي متغير يضعف فعالية اللقاحات أو يزيد من قابلية الانتقال أو الفوعة إلى درجة "أهمية الصحة العامة العالمية". بين "دلتا" و"أوميكرون"، صنفت منظمة الصحة العالمية المتحورات "لامدا" و"مو" على أنها "متحورات ذات أهمية". إلا أن هذين المتحورين لم ينتشرا بسرعة أو على نطاق واسع بما يكفي لتبرير حالة "البديل المثير للقلق"."وتابعت المجلة، "أوميكرون هو البديل الوحيد الذي اعتبرته منظمة الصحة العالمية متحوراً "مثيراً للقلق" بعد "دلتا". إن قدرة "أوميكرون" المعززة على التهرب من اللقاحات بالإضافة إلى قابلية انتقالها المتزايدة تجعل المتغير السائد الآن أكثر قابلية للانتقال بين ضعفين وأربعة أضعاف من "دلتا". بطبيعة الحال، فإن "البديل المثير للقلق" التالي لمنظمة الصحة العالمية سيكون بطريقة ما أكثر ضراوة من "أوميكرون" الآن. لكن يعتقد بعض الخبراء أن سلالات كوفيد-19 المستقبلية ستصبح ضعيفة بشكل متزايد، حتى عندما يصبح الفيروس أكثر عدوى. قال شيو وان تشان، المحاضر والباحث الرئيسي في علم الفيروسات الجزيئي بجامعة مانشستر، لمجلة "فورتن" الأسبوع الماضي، "هناك اختيار طبيعي بأن الفيروس سيصبح أقل ضراوة ليصبح أكثر قابلية للانتقال... الفيروس هو طفيلي. يتطلب مضيفًا للبقاء على قيد الحياة. أسوأ شيء بالنسبة للفيروس هو قتل مضيفه". ومع ذلك، لا يوافق الجميع على هذا الطرح. قالت زينب توفيكجي، عالمة الاجتماع وخبيرة الأوبئة، لصحيفة "نيويورك تايمز" إن "الحظ المحض" إذا أصبح الفيروس أضعف مع تطوره، وأن الفيروسات "لا تهتم إذا ماتت في النهاية طالما أنها تنتقل من خلالك". يبدو أن فان كيركوف تؤيد وجهة نظر توفيكجي. حذرت مسؤولة منظمة الصحة العالمية الثلاثاء من أنه "لا يوجد ضمان" بأن فيروس كوفيد سيصبح أضعف مع تطوره وأنه على الرغم من أن العالم قد يأمل في ذلك، "لا يمكننا الاعتماد على هذا الأمر"."وأضافت المجلة، " قد تكتشف السلطات الصحية ما إذا كان خليفة "أوميكرون" أكثر فتكًا أو أقل من البديل الحالي في وقت أقرب مما كانوا يأملون. أعلنت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع أن متغيرًا جديدًا من "أوميكرون" يسمى BA.2، والذي يُطلق عليه غالبًا "أوميكرون الشبح"، يجب التحقيق فيه ودراسته بشكل منفصل عن السلالة المنحدرة من "أوميكرون" السائدة عالميًا، BA.1. وقالت منظمة الصحة العالمية: "السلالة المنحدرة من BA.2، والتي تختلف عن BA.1 في بعض الطفرات، بما في ذلك في البروتين السنبلة، آخذة في الازدياد في العديد من البلدان". وأضافت، "يجب إعطاء الأولوية للتحقيقات في خصائص BA.2، بما في ذلك خصائص الهروب المناعي والفوعة، بشكل مستقل نسبيًا عن سلالة BA.1". يعتقد بعض العلماء أن BA.2 تعرض خصائص كافية تختلف عن سلالة "أوميكرون" الأصلية بحيث تعتبر البديل الخاص بها. أصبحت سلالة "أوميكرون الخفية" - التي سميت لنظرية تم دحضها الآن وهي أنه من الصعب اكتشافها في الاختبارات - بالفعل أكثر سلالات كوفيد-19 السائدة في الدنمارك، بعد وصولها إلى هناك أواخر الشهر الماضي. تمثل سلالة BA.2 45% من الحالات الجديدة في الدنمارك، وقد تم اكتشافها في أكثر من 40 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة، ولكن في الوقت الحالي، لا يوجد دليل على أن BA.2 أكثر فتكًا من سلالة "أوميكرون" الأولى".