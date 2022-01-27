فائز غير متوقع من الأزمة الأوكرانية: إيران!

من المحتمل أن تبرز إيران كفائز، عن غير قصد، في الأزمة المتصاعدة بشأن أوكرانيا. وسيتحقق هذا الأمر، إن عبرت القوات الروسية الحدود الأوكرانية وإن فشلت المحادثات في فيينا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.وبحسب موقع "مودرن دبلوماسي" الأوروبي، "من المرجح أن يؤدي فرض عقوبات أميركية وأوروبية صارمة ردًا على أي توغل روسي في أوكرانيا إلى جعل روسيا أكثر ميلًا لتجاهل تداعيات انتهاك العقوبات الأميركية في تعاملاتها مع إيران. وعلى نفس المنوال ، فإن فشل المحادثات بين إيران والولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا لإحياء الاتفاق الذي حدّ من البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية، من شأنه أن يجعل إيران أقرب إلى روسيا والصين في محاولة لتعويض العقوبات الأميركية المعوقة. حذر المسؤولون الأميركيون والأوروبيون من أن الوقت ينفد بشأن إمكانية إحياء الاتفاقية التي انسحبت منها الولايات المتحدة في عهد الرئيس آنذاك دونالد ترامب في عام 2018. وقال المسؤولون إن إيران على بعد أسابيع من اكتساب الخبرة والقدرة على إنتاج وقود نووي كافٍ لصنع قنبلة بسرعة. وأشار المسؤولون إلى أن ذلك سيعني أنه سيتعين التفاوض على اتفاقية جديدة، وهو أمر رفضته إيران".وتابع الموقع، "لا شك أن ذلك كان في ذهن القادة الروس والإيرانيين عندما التقوا الأسبوع الماضي خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى موسكو. كان هذا أول لقاء بين قادة روسيا وإيران منذ خمس سنوات. من المؤكد أن الطريق إلى زيادة التجارة الروسية والتعاون في مجال الطاقة والمبيعات العسكرية سيبدأ بفرض عقوبات أميركية قاسية على روسيا حتى لو بقيت القيود على إيران سارية. هذا لا يعني أن الطريق سيكون خاليا من العوائق. لا يزال يتعين على بوتين أن يوازن العلاقات مع إيران مع العلاقات الروسية مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. فقد أصبح عمل التوازن الروسي، مثل الصين، أكثر تعقيدًا بدون متغيرات أوكرانيا وفيينا حيث وسع الحوثيون المدعومون من إيران حرب اليمن التي استمرت سبع سنوات من خلال ضربات الطائرات بدون طيار والصواريخ ضد أهداف في الإمارات العربية المتحدة. وضرب الحوثيون في الوقت الذي بدأت فيه القوات البحرية الروسية والصينية والإيرانية تدريباتها المشتركة الثالثة منذ عام 2019 في شمال المحيط الهندي. لم يكن هناك أي ارتباط بين الحدثين".أضاف الموقع، "قال العميد البحري الإيراني مصطفى تاجولديني للتلفزيون الحكومي، إن "الغرض من هذا التدريب هو تعزيز الأمن وأسسه في المنطقة، وتوسيع التعاون متعدد الأطراف بين الدول الثلاث لدعم السلام العالمي والأمن البحري بشكل مشترك وخلق مجتمع بحري بمستقبل مشترك". لقد أقنع تردد الولايات المتحدة بشأن التزاماتها الأمنية في الخليج هذه الدول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالتحوط في رهاناتها وتنويع طبيعة علاقاتها مع القوى الخارجية الكبرى. ومع ذلك، فإن روسيا وربما الصين التي لم تعد قلقة من تداعيات انتهاك العقوبات الأميركية ضد إيران يمكن أن تضع الرياض وأبو ظبي على علم بأن الخصمين الأميركيين قد لا يكونان أكثر موثوقية أو ملتزمين بضمان الأمن في الخليج. حتى الآن، لم تبد أي من روسيا أو الصين اهتمامًا بالتدخل في الشؤون الأميركية. وهذا يترك السعودية والإمارات أمام القليل من الخيارات الجيدة إذا شعرت روسيا أن العقوبات الأميركية لم تعد عقبة في تعاملاتها مع إيران. يُعتقد أن روسيا تريد أن تنجح محادثات فيينا، لكنها في الوقت نفسه أيدت المطالب الإيرانية بضمانات بأن الولايات المتحدة لن تتراجع عن اتفاق متجدد كما فعلت في 2018. على خلفية الحديث عن اتفاقية تعاون مقترحة مدتها 20 عامًا بين البلدين، يبدو أن روسيا تريد التفاوض على اتفاقية تجارة حرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي يضم أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان، إلى جانب روسيا. وقعت إيران اتفاقية تعاون مماثلة مدتها 25 عامًا مع الصين تبقى إلى حد كبير بيان نوايا في أحسن الأحوال بدلاً من خطة عمل يتم تنفيذها".وبحسب الموقع، "كما في حالة الصين، يبدو أن مسودة الاتفاقية مع روسيا كانت مبادرة إيرانية وليست روسية. سيثبت أن إيران أقل عزلة مما تريده الولايات المتحدة وأن تأثير العقوبات الأميركية يمكن تخفيفه. وقال رئيسي لدى لقائه بوتين، "لدينا وثيقة حول التعاون الاستراتيجي الثنائي، والتي قد تحدد علاقاتنا المستقبلية على مدى السنوات العشرين المقبلة. على أي حال، يمكن أن يشرح آفاقنا". في الوقت الحالي، يبدو أن مناقشات رئيسي في موسكو قد أسفرت عن آفاق أعلى من الصفقات الملموسة. يبدو أن تكهنات وسائل الإعلام بأن روسيا ستكون مستعدة لبيع أسلحة لإيران تصل إلى 10 مليارات دولار أميركي، بما في ذلك مقاتلات Su-35 وأنظمة الدفاع الصاروخي S-400، بقيت مجرد تكهنات. وستنظر السعودية والإمارات إلى بيع إيران لمثل هذه الأسلحة على أنه أمر مزعج بشكل خاص. كما وتحدث مسؤولون إيرانيون، بمن فيهم وزير المالية إحسان خاندوزي ووزير النفط جواد أوجي، عن الاتفاقات الموقعة خلال زيارة موسكو والتي من شأنها إحياء خط ائتمان روسي بقيمة 5 مليارات دولار كان قيد الإعداد منذ سنوات وإنتاج مشاريع طاقة غير محددة. وقال عالم الشؤون الدولية مارك ن. كاتز، "ليس من الواضح ما إذا كانت هذه مشاريع جديدة أو تلك التي تمت مناقشتها مسبقًا بل والموافقة عليها، مثل المشروع الذي توقفت شركة Lukoil عن العمل فيه في عام 2018 بعد انسحاب الولايات المتحدة ... كانت الشركة قلقة بشأن استهدافها بالعقوبات الأميركية"."أضاف الموقع، "من الناحية النظرية، قد تعني ديناميكيات الأزمة الأوكرانية واحتمالات فشل محادثات فيينا أن اتفاقية تعاون روسية إيرانية طويلة الأمد يمكن أن تتمتع بقدرة أسرع على الإستمرار من نظيرتها الصينية الإيرانية. قد يؤدي التفاوض مع روسيا التي تفرض عليها الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات شديدة في أزمة متصاعدة في أوكرانيا إلى تمهيد الطريق لأن كلا الطرفين، وليس إيران فقط، ستعيقه الإجراءات العقابية الغربية. وأشار الباحث والمحلل السياسي الإيراني صادق زيباكلام، المقيم في طهران، إلى أن الوقت قد حان لكي يتقاعد النظام من شعار الثورة الإيرانية البالغ من العمر 43 عامًا "لا شرق ولا غرب"."