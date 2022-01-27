أوكرانيا تتوقع التزام روسيا المسار الديبلوماسي في الأسبوعين المقبلين

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اليوم إنه من المرجح أن تلتزم روسيا المسار الديبلوماسي في تعاملها مع أوكرانيا والغرب لمدة أسبوعين على الأقل بعد المحادثات التي جرت في باريس لتهدئة الوضع.وقال كوليبا عن محادثات باريس حيث أجرت موسكو مناقشات أمنية مع ديبلوماسيين من أوكرانيا وفرنسا وألمانيا أمس "لم يتغير شيء هذه هي الأخبار السيئة".أضاف في مؤتمر صحفي في مدينة كوبنهاجن بعد لقاء مع نظيره الدنمركي يبي كوفود واوردته وكالة "رويترز": "الخبر السار هو أن المستشارين اتفقوا على الاجتماع في برلين خلال أسبوعين، وهذا يعني أنه من المرجح أن تلتزم روسيا المسار الديبلوماسي".