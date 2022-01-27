عربي-دولي

ألمانيا تتهم عالما روسيا معتقلا بتسليم بيانات عن صاروخ أوروبي إلى موسكو

Lebanon 24
27-01-2022 | 06:30
A-
A+
Doc-P-911923-637788861235315737.jpg
Doc-P-911923-637788861235315737.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كدت النيابة الألمانية توجيه اتهامات بالتجسس رسميا إلى عالم روسي كان يعمل في أراضي هذا البلد واعتقل هناك العام الماضي.

وذكرت النيابة في بيان صدر عنها اليوم الخميس أن العالم المدعو إيلنور ن. مشتبه فيه بالتجسس على البرنامج الصاروخي الأوروبي "أريان" لصالح موسكو.

ووفقا للمدعين، تواصلت خدمة المخابرات الخارجية مع العالم الذي كان يعمل في جامعة بإقليم بافاريا في خريف عام 2019، وأنه سلم إلى موسكو بيانات عن مشاريع بحثية في مجال التكنولوجيات الجوفضائية، وخصوصا مختلف مراحل تطوير صاروخ النقل الأوروبي "أريان".

واعتقل هذا العالم في حزيران الماضي.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2022-01-27
08:30 | 2022-01-27
08:00 | 2022-01-27
07:30 | 2022-01-27
07:00 | 2022-01-27
06:00 | 2022-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website