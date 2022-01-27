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توكاييف يؤكد استقرار الوضع في كازاخستان بشكل كامل

Lebanon 24
27-01-2022 | 07:00
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قال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، في اجتماع لمجلس الأمن اليوم، إنه تم فرض الاستقرار في البلاد بشكل كامل، واستعادة النظام والانضباط في البلاد.

وجاء في بيان، صدر عن المكتب الصحفي لرئيس الدولة: "خلال افتتاحه للاجتماع، شدد رئيس مجلس الأمن قاسم جومارت توكاييف على أن الوضع في البلاد مستقر تماما في الوقت الحالي، وتم من جديد فرض الانضباط والنظام".

وشدد الرئيس توكاييف على أن السلطات، تقوم باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية، لرفع مستوى أمن المواطن والمجتمع والدولة.

بدأت الاحتجاجات الجماهيرية في كازاخستان في الأيام الأولى من عام 2022 في مدينتي جاناوزن واكتاو–وذلك بعد رفع أسعار الغاز المسال بشكل مضاعف. ولاحقا، امتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى، بما في ذلك ألما آتا، العاصمة القديمة وأكبر مدينة في الجمهورية، وترافقت بأعمال شغب مسلحة تضمنت الاعتداء على مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة.

المصدر: روسيا اليوم
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