عربي-دولي

في مصنع عسكري أوكراني.. جندي يقتل 5 من زملائه

Lebanon 24
27-01-2022 | 09:30
A-
A+
Doc-P-911947-637788901746743740.jpg
Doc-P-911947-637788901746743740.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قتل 5 أشخاص وأصيب 5 آخرون، الخميس، بعد أن أطلق جندي من الحرس الوطني الاوكراني النار على حراس أمن في مصنع عسكري، لأسباب مجهولة، والذي تم اعتقاله من قبل الشرطة.

وذكر بيان للشرطة الأوكرانية، أن الحادث وقع في ساعة مبكرة من صباح الخميس، في مصنع بيفدنماش للصواريخ، بمدينة دنيبرو وسط البلاد، أثناء تسليم الأسلحة للحراس.

وقتل الجندي، الذي كانت بحوزته بندقية سلاح كلاشنيكوف و200 طلقة، 4 جنود وامرأة مدنية، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

وقال وزير الداخلية الأوكراني، دينيس موناستيرسكي، إن الجندي أرتيم ريابشوك "سيتحمل كامل المسؤولية التي ينص عليها القانون".

وأضاف أنه سيتم تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في جميع الملابسات التي يمكن أن تؤدي إلى الجريمة.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2022-01-27
12:30 | 2022-01-27
12:00 | 2022-01-27
11:30 | 2022-01-27
11:00 | 2022-01-27
10:30 | 2022-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website