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© Lebanon24
عربي-دولي
السعودية تُعلن عن عطلة رسمية سنوية
Lebanon 24
27-01-2022
|
10:30
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أصدر الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا ليكون يوم 22 شباط من كل عام يوما لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم "يوم التأسيس" ويصبح إجازة رسمية.
المصدر: روسيا اليوم
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