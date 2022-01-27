السعودية تُعلن عن عطلة رسمية سنوية

أصدر الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا ليكون يوم 22 شباط من كل عام يوما لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم "يوم التأسيس" ويصبح إجازة رسمية.