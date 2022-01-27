عربي-دولي

السعودية تُعلن عن عطلة رسمية سنوية

Lebanon 24
27-01-2022 | 10:30
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أصدر الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا ليكون يوم 22 شباط من كل عام يوما لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم "يوم التأسيس" ويصبح إجازة رسمية.
المصدر: روسيا اليوم
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السعودية

عطلة رسمية

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