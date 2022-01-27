عربي-دولي

الخارجية الروسية: لو لم يتدخل الغرب لتمت تسوية الأزمة الأوكرانية منذ زمن طويل

Lebanon 24
27-01-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-911969-637788957856909814.jpg
Doc-P-911969-637788957856909814.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال أليكسي زايتسيف نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بالخارجية الروسية، إن روسيا على قناعة بأنه لولا "المساعدات" الغربية كان سيتم تسوية النزاع في أوكرانيا منذ فترة طويلة.

وأضاف زايتسيف في موجز صحفي: "والنزاع نفسه، الذي بدأ مع وصول المتعصبين القوميين إلى السلطة، لم يكن ليحدث على الأرجح".

وتابع زايتسيف القول، إن بعض الدول تحاول بث الخلاف بين الشعبين وخلق بؤرة لعدم الاستقرار في أوروبا، بهدف تعقيد العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي وروسيا.

وأشار زايتسيف إلى أن موسكو لاحظت "هدوءا نسبيا على خط التماس في دونباس، وانخفض عدد انتهاكات وقف إطلاق النار مقارنة بالأسابيع الأولى من شهر كانون الثاني"، وهو ما أكدته أيضا تقارير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2022-01-27
16:50 | 2022-01-27
16:40 | 2022-01-27
16:30 | 2022-01-27
16:20 | 2022-01-27
16:10 | 2022-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website