عربي-دولي

محاولة اختراق قنوات إذاعية وتلفزيونية... ماذا يحصل في إيران؟

Lebanon 24
27-01-2022 | 11:30
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أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية اليوم الخميس بوقوع اختراق لقنوات الإذاعة والتلفزيون الرسمي في البلاد.

وذكرت الوكالة أنه تم بث مقاطع مؤيدة لمنظمة "مجاهدي خلق" المعارضة عبر البث المباشر لبعض القنوات التلفزيونية الإيرانية.

وقال مسؤولون فنيون في التلفزيون الإيراني IRIB إن الخادم ربما تعرض للاختراق.

ووقعت حوادث مماثلة على شبكة "القرآن"، و"راديو بايام" و"راديو جوان".

وفتحت السلطات المعنية تحقيقا لمعرفة مصدر الاختراق.
المصدر: روسيا اليوم
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