عربي-دولي

سلوفاكيا: "الناتو" يدرس نشر قوات على أراضينا

Lebanon 24
27-01-2022 | 12:30
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أكدت وزارة الخارجية السلوفاكية الأنباء حول بحث حلف "الناتو" إمكانية نشر وحدة عسكرية له في سلوفاكيا.

وأفادت قناة "سكاي نيوز" بأن "الحلفاء في الناتو يبحثون نشر قوات جديدة قوامها ألف فرد في رومانيا وبلغاريا وهنغاريا وسلوفاكيا".

وأشارت القناة إلى أن "التشكيلات الجديدة ستكون مماثلة لتلك في دول البلطيق وبولندا".

من جهتها ذكرت شبكة CNN في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تناقش مع حلفائها نشر قوات إضافية على الجناح الشرقي لحلف الناتو قبل التصعيد "المحتمل" حول أوكرانيا، ويجري النظر في نشر قوات إضافية في رومانيا وبلغاريا وهنغاريا.
المصدر: روسيا اليوم
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