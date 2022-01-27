مناوشات على الحدود بين طاجيكستان وقرغيزستان

أعلنت دائرة حرس الحدود في قرغيزستان أن مناوشات وقعت بين جنود قرغيز وطاجيك عند إحدى النقاط الحدودية بين البلدين.وذكر تقرير عن الدائرة أن "المناوشات الرئيسية بين وحدات القوات الحدودية لقرغيزستان وطاجيكستان وقعت في منطقتي تورت كوتشو وشير دوبو، وأن الجانب الطاجيكي استخدم قذائف الهاون والقنابل اليدوية".وأضاف: "لا تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى حتى الآن".وتابع: "أعيد فتح طريق باتكين - إسفانا الذي أغلقه مواطنون من طاجيكستان في وقت سابق اليوم".وأشار إلى أن "الوضع ساء مساء بسبب استخدام الجانب الطاجيكي الأسلحة ضد الوحدات الحدودية القرغيزية في منطقة شير - دوبو بمنطقة باتكين".