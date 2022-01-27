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عربي-دولي
وزير الدفاع البريطاني سيتوجه قريبا إلى موسكو
Lebanon 24
27-01-2022
|
14:30
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قالت قناة "بي بي سي" التلفزيونية، إن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، سيتوجه قريبا إلى موسكو لإجراء مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي شويغو.
وفي وقت سابق، دعا والاس، نظيره الروسي لعقد اجتماع في لندن، مذكرا أن آخر مرة تقاطع فيها الطرفان كانت في عام 2013 في العاصمة البريطانية في اجتماع وزراء الخارجية والدفاع في الدولتين بصيغة "اثنين زائد اثنين". وردا على ذلك، دعا الوزير الروسي نظيره البريطاني للحضور إلى موسكو "في أي وقت مناسب له".
المصدر: روسيا اليوم
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