عربي-دولي

الخارجية الأميركية تحث مواطنيها على إعادة النظر في أي خطط للسفر إلى الإمارات... ما السبب؟

Lebanon 24
27-01-2022 | 16:59
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حثت وزارة الخارجية الأميركية الأميركيين على تجنب السفر إلى الإمارات العربية المتحدة بسبب مخاوف من فيروس كورونا، فضلا عن التهديدات بشن مزيد من الهجمات.

وقالت الخارجية في تحذير السفر: "تواصل الوزارة إبلاغ المسافرين بعدم السفر إلى الإمارات العربية المتحدة بسبب COVID-19، وإعادة النظر في السفر بسبب خطر الهجمات الصاروخية أو الطائرات بدون طيار".

وأكدت أنه لا يزال احتمال وقوع هجمات تمس المواطنين والمصالح الأميركية في الخليج وشبه الجزيرة العربية مصدر قلق مستمر وخطر.
المصدر: روسيا اليوم
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