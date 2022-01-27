عربي-دولي

موسكو: انعقاد قمة روسية إيرانية تركية حول سوريا لا يزال على جدول الأعمال

Lebanon 24
27-01-2022 | 13:57
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أكد سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي أن الاستعدادات لقمّة روسيا وإيران وتركيا الدول الضامنة لـ"اتفاقات أستانا"، لا تزال على جدول الأعمال.
 
وقال إن "القمة لا تزال على جدول الأعمال، وكذلك العمل الفعال في صيغة (أستانا)، الذي بدأته روسيا وإيران وتركيا، وانضم إليها عدد من المشاركين الإقليميين الآخرين".

وأضاف: "الاجتماع المقبل حول سوريا بصيغة أستانا مقرر خلال الربيع القادم".

يذكر أنه في كانون الأول الماضي، عقدت في نور سلطان عاصمة كازاخستان الجولة الـ17 من مفاوضات "أستانا" للتسوية في سوريا.

واستغرقت المفاوضات يومين، وحضرتها وفود إيران وروسيا وتركيا، إضافة لوفود الحكومة السورية والمعارضة السورية والأمم المتحدة.
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