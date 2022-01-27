مسؤول إماراتي: هجمات الحوثيين لن تصبح واقعا جديدا ونتطلع لقدرات دفاعية حديثة

تعهد مسؤول إماراتي رفيع المستوى بضمان بلاده أمنها بعد هجمات جماعة "أنصار الله" الحوثية التي استهدفت العاصمة أبو ظبي مرتين مؤخرا.وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في حديث لوكالة "فرانس برس" اليوم الخميس، إن هجمات الحوثيين على الإمارات "لن تصبح واقعا جديدا... نرفض الانصياع مع خطر الإرهابي الحوثي الذي يستهدف شعبنا ونمط الحياة الخاص بنا".وأشار المسؤول إلى أن الإمارات تمثل موطنا لأبناء أكثر من 200 جنسية، مبديا استعداد هذه الدولة التام للدفاع عن نفسها.وأضاف: "نبقى من الدول الأكثر أمانا على مستوى العالم، وزادت الهجمات الأخيرة من التزامنا بالحفاظ على رفاهية سكاننا.ولفت إلى أن الإمارات تحظى بقدرات دفاعية ذات مستوى عالمي تتطلع باستمرار إلى تحديثها.وتابع: "بالإضافة إلى التحديثات السنوية، تعمل الولايات المتحدة مع شركائها الدوليين بغية الحصول على منظومات وتكنولوجيات متطورة لردع ومواجهة التهديدات لأمننا القومي".