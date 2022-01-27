مصرع 6 مهاجرين وفقدان 30 قبالة سواحل تونس

أعلنت السلطات التونسية وجمعية الهلال الأحمر عن غرق 6 طالبي لجوء وفقدان 30 آخرين بعد غرق قاربهم المتهالك قبالة سواحل البلاد في طريقهم إلى أوروبا.تونس.. مصرع 6 مهاجرين وفقدان 30 قبالة سواحل البلادتونس.. انتشال 4 جثث والبحث عن مفقودين بعد غرق مركب مهاجرينوقال الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية محمد زكري، إن "وحدات البحرية وخفر السواحل أنقذت 34 مهاجرا آخرين بعد غرق القارب الذي كان يقلهم قبالة جرجيس جنوب شرق تونس".وأضاف: "وفقا لشهادات الناجين كان على متن القارب الذي غادر ليبيا 70 شخصا من بينهم 15 مصريا و3 سودانيين ومغربي كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا".وتابع: "ما زالت عمليات البحث جارية للعثور على 30 مفقودا آخرين".من جهته، أكد رئيس مكتب الهلال الأحمر في منطقة مدنين منجي سليم، أن "الناجين سينقلون إلى ميناء القطيف في منطقة بن قردان".وتعد إيطاليا إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين الذين ينطلقون من شمال إفريقيا، وخاصة من تونس وليبيا حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة.ووفقا للبيانات الإيطالية الرسمية، ووصل ما يقرب من 55 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية 2021 وحتى أوائل نوفمبر الماضي، مقارنة بأقل من 30 ألفا في عام 2020.وتفيد أرقام "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، أنه "في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، اعترض خفر السواحل التونسي حوالي 19500 مهاجر كانوا يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط".بدورها، تؤكد سجلات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، أنه "فُقد أثر 1300 مهاجر أو عدوا بين الغرقى في البحر الأبيض المتوسط، فيما وصل ما يقرب من 52 ألف مهاجر إلى السواحل الإيطالية خلال الفترة ذاتها".