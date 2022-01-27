الأردن.. سقوط نحو ألف شجرة بغابة المدينة الرياضية في عمان (صور)





وأضاف الخلايلة لوكالة "عمون" أن هذه الأشجار معمرة ويقارب عمرها 55 عاما منذ تأسيس المدينة الرياضية، "لذلك هي خسارة كبيرة خاصة وأن البيئة في المدينة رياضية وثلثيها من الغطاء الأخضر، بالإضافة لنوعية الأشجار المزروعة وهي من أشجار السرو ذات الجذور السطحية، فهي شديدة التأثر خاصة إذا كانت مائلة قليلا".



وأوضح الخلايلة أن "المدينة تقوم بزراعة ما يقارب 2000 شجرة في كل عام وسيتم تكثيف زراعة الأشجار خلال الفترات المقبلة لتعويض كل تلك الخسائر". صرح بسام الخلايلة مدير مدينة الحسين للشباب في العاصمة الأردنية عمان بأن المنخفض الثلجي تسبب بسقوط بين 800 و1000 شجرة في غابة المدينة، واصفا ذلك بالخسارة الكبيرة.وأضاف الخلايلة لوكالة "عمون" أن هذه الأشجار معمرة ويقارب عمرها 55 عاما منذ تأسيس المدينة الرياضية، "لذلك هي خسارة كبيرة خاصة وأن البيئة في المدينة رياضية وثلثيها من الغطاء الأخضر، بالإضافة لنوعية الأشجار المزروعة وهي من أشجار السرو ذات الجذور السطحية، فهي شديدة التأثر خاصة إذا كانت مائلة قليلا".وأوضح الخلايلة أن "المدينة تقوم بزراعة ما يقارب 2000 شجرة في كل عام وسيتم تكثيف زراعة الأشجار خلال الفترات المقبلة لتعويض كل تلك الخسائر".

وأكد مدير المدينة الرياضية أنه "تم أخذ الاحتياطات اللازمة للمنخفض الجوي من خلال تشكيل فرق طوارئ وأخذ سبل الحيطة ولكن قوة الثلوج كانت أكبر من المتوقع حيث وصل ارتفاع الثلوج المتساقطة في المدينة لما يقارب 40 سم، كما أن مديرية الصيانة والتشغيل تعمل على إزالة الثلوج عن المنشآت التي سقط الثلج عليها بكثافة بالإضافة لمعالجة الاضرار المادية الناجمة عن سقوط الأشجار الكبيرة".

وبما يخص استاد عمان الدولي، كشف الخلايلة أن "هنالك ثلاثة مسطحات عشبية في المدينة الرياضية هي ستاد عمان وملعبي الكرامة والبتراء، حيث تم رش العشب بمادة خاصة للتخفيف من حدة الصقيع وقد يحتاج قرابة أسبوع للتعافي وربما يلاحظ تغير في لون العشب الذي قد يميل للاصفرار ولكن سرعان ما يعود لطبيعته".