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عربي-دولي
ناطق عسكري ليبي: مقتل عنصرين من "داعش" جنوب البلاد
Lebanon 24
27-01-2022
|
14:35
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أعلن متحدث باسم القوات الخاصة التابعة للقيادة العامة "للجيش الليبي" ميلود الزوي مقتل عنصرين من الجيش الليبي بمواجهات مع تنظيم "داعش" الإرهابي جنوب ليبيا، في مواجهات لا تزال مستمرة.
وقال العميد الزوي في تصريحات خاصة لـRT: "المواجهات مع تنظيم "داعش" الإرهابي جنوب ليبيا ما زالت مستمرة وقتل عنصران في الجيش الليبي من اللواء 128، وعنصران إرهابيان من تنظيم "داعش"، وعمليات المطاردة ما زالت مستمرة".
وتابع أن "المعلومات المتوفرة تؤكد أن عددا من عناصر التنظيم الإرهابي فروا إلى جبال الهروج جنوب ليبيا" مشيرا إلى أن "القوات المسلحة الليبية ما زالت تطارد عناصر التنظيم الإرهابي في تلك المنطقة الوعرة".
وأكد الزوي أن "الاشتباكات بين الجيش الليبي وعناصر التنظيم الإرهابي تتركز في منطقة جبلية تسمى منطقة عصيدة وانتقلت إلى جبال الهروج وهي منطقة ممتدة على مساحة واسعة من الحدود الليبية التشادية" مضيفا أن "المعلومات المتوافرة تفيد بتدخل الطيران الحربي الليبي لتعقب العناصر الإرهابية".
وأشار الزوي إلى أن "الجيش الليبي لن يتوانى أو يتأخر في فرض الأمن والاستقرار جنوب ليبيا خاصة مدينة سبها حيث حقق الجيش إنجازات عديدة كما أن تواجد عناصر الجيش ساهمت في القضاء على الأزمات التي يعاني منها المواطنون وأن هناك انفراجه في أزمة الوقود التي كان يعاني منها المواطنون بعد القضاء على مسببات الأزمة وغلق مسارات التهريب التي كانت تتم في جنوب ليبيا".
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