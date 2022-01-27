عربي-دولي

السعودية تحذر من غرامة مالية كبيرة وخروج نهائي للمقيم

Lebanon 24
27-01-2022 | 14:50
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أوضحت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، عقوبة مخالفة تعليمات العزل أو الحجر الصحي المؤسسي في المملكة.

وقالت وزارة الداخلية في صفحتها الرسمية على "تويتر": إن "كل من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي المؤسسي يعاقب بغرامة تصل إلى (200,000) ريال أو السجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو بهما معا".

وأضافت أنه "في حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة".
 
وأوضحت وزارة الداخلية أنه "إذا كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، يتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخول نهائيا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه".
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