عربي-دولي

روسيا: كييف تعدّ لاستفزازات مسلحة في دونباس

Lebanon 24
27-01-2022 | 15:40
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أكد المندوب الروسي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ألكسندر لوكاشيفيتش، أن القيادة الأوكرانية تواصل تعزيز حشودها العسكرية على طول خط التماس في دونباس جنوب شرق أوكرانيا.

وقال في اجتماع المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا: "بالتفكير في وجود تهديد وهمي بـ(الغزو من الخارج)، تواصل القيادة العسكرية السياسية لأوكرانيا حشد قواتها على طول خط التماس في دونباس.. لقد حشدوا حتى الآن حوالي 150 ألف جندي هناك".

وأضاف: "وزير الدفاع الأوكراني أعلن مؤخرا عن زيادة عدد القوات المسلحة الأوكرانية بواقع 11 ألف فرد، كما وصل ممثلو التشكيلات القومية شبه العسكرية إلى دونباس، بما فيها (القطاع الأيمن)، الذي لم يتم نزع سلاحه وفقا للمادة 10 من اتفاقية مينسك".

وتابع: "كل هذا يشهد على الدراسة النشطة في كييف لخطط التحضير لاستفزازات مسلحة في دونباس".

وأكدت وزارة الخارجية الروسية في أكثر من محفل، أن "كييف أرسلت نصف جيشها إلى دونباس"، معربة عن قلقها إزاء نقل معدات عسكرية من دول الناتو إلى الحدود الروسية وزيادة عدد المستشارين العسكريين الغربيين في دونباس.
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