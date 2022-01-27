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عربي-دولي
ترامب: لو كنت رئيسا لما حدث ما نراه الآن في العلاقات مع روسيا
Lebanon 24
27-01-2022
|
16:10
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صرح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بأنه لو كان هو رئيسا للولايات المتحدة لتسنّى تفادي صعوبات السياسة الخارجية التي تواجهها واشنطن الآن.
وفي مقابلة مع الإعلامي سام مالوون، أعرب ترامب عن ثقته بأن الولايات المتحدة "تتجه إلى الجحيم" في عهد إدارة جو بايدن، وأن الشعب يرى "غياب القيادة".
وقال إن "ما يحدث الآن (في العلاقات) مع روسيا لما حدث" لو كان هو رئيسا للولايات المتحدة.
وأضاف أن "نفس الشيء سيحدث قريبا مع الصين، وكيم جونغ أون من كوريا الشمالية".
وصرح بأن بايدن لن يكون قادرا على حل قضية تايوان، واعتبر أن الصين "تتصرف بشكل عدواني جدا" في إشارة إلى المناورات العسكرية للجيش الصيني بالقرب من تايوان.
واعتبر أن هذا يحدث "لأنهم لا يحترمون" بايدن والولايات المتحدة.
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