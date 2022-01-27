سيئول وواشنطن تعربان عن مخاوف عميقة تجاه إطلاق بيونغ يانغ للصواريخ

قالت الخارجية الكورية الجنوبية إن المبعوثين النوويين الكوري الجنوبي والأميركي أعربا عن مخاوفهما العميقة إزاء السلسلة الأخيرة من إطلاق كوريا الشمالية الصواريخ.وأجرى الممثل الخاص لكوريا الجنوبية لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية نوه كيو-دوك محادثات هاتفية مع المبعوث الأميركي الخاص لشؤون كوريا الشمالية سونغ كيم، بعد ساعات من إطلاق كوريا الشمالية لصاروخين باليستيين قصيري المدى فيما يبدو باتجاه البحر الشرقي، في سادس إطلاق من هذا النوع في هذا العام.وقالت الوزارة في بيان لها: "اتفق الجانبان على ضرورة الحيلولة دون تفاقم الوضع، وتوسيع التعاون مع الأطراف المعنية لاستئناف المحادثات مع كوريا الشمالية على أساس التنسيق الوثيق بين البلدين".وأدان كيم إطلاق بيونغ يانغ للصواريخ الباليستية ووصفه بأنه انتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي، في حين شدد نوه على أهمية الجهود الدبلوماسية لنزع فتيل التوتر في شبه الجزيرة الكورية.وقد تصاعدت التوترات في شبه الجزيرة الكورية بعد أن ألمحت بيونغ يانغ الأسبوع الماضي إلى إلغاء تعليقها المستمر منذ سنوات على تجاربها النووية والصواريخ طويلة المدى.