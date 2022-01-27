مقتل شخص وإصابة 6 جنود طاجيكستانيين في مناوشات على الحدود مع قرغيزستان

أعلنت دائرة حرس الحدود في قرغيزستان، أن مناوشات وقعت بين جنود قرغيز وطاجيك عند إحدى النقاط الحدودية بين البلدين، فيما ابلغت دوشنبه عن مقتل مدني وإصابة 6 من جنودها نتيجة الحادث.وذكر تقرير عن الدائرة أن "المناوشات الرئيسية بين وحدات القوات الحدودية لقرغيزستان وطاجيكستان وقعت في منطقتي تورت كوتشو وشير دوبو، وأن الجانب الطاجيكي استخدم قذائف الهاون والقنابل اليدوية".وأضاف: "لا تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى حتى الآن".وتابع: "أعيد فتح طريق باتكين - إسفانا الذي أغلقه مواطنون من طاجيكستان في وقت سابق اليوم".وأشار إلى أن "الوضع ساء مساء بسبب استخدام الجانب الطاجيكي الأسلحة ضد الوحدات الحدودية القرغيزية في منطقة شير - دوبو بمنطقة باتكين".من جهتها، أعلنت مصادر مطلعة في دوشنبه، عن "مقتل شخص من سكان مدينة إسفار وإصابة 6 من الجنود تم نقلهم إلى مستشفى المدينة القريبة".وأعلن الإطباء في المستشفى، أن "حالة الجرحى مستقرة ولا تشكل خطرا على حياتهم".