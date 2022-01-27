عربي-دولي

مقتل شخص وإصابة 6 جنود طاجيكستانيين في مناوشات على الحدود مع قرغيزستان

Lebanon 24
27-01-2022 | 16:40
A-
A+
Doc-P-912096-637789159328330590.jpg
Doc-P-912096-637789159328330590.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت دائرة حرس الحدود في قرغيزستان، أن مناوشات وقعت بين جنود قرغيز وطاجيك عند إحدى النقاط الحدودية بين البلدين، فيما ابلغت دوشنبه عن مقتل مدني وإصابة 6 من جنودها نتيجة الحادث.

وذكر تقرير عن الدائرة أن "المناوشات الرئيسية بين وحدات القوات الحدودية لقرغيزستان وطاجيكستان وقعت في منطقتي تورت كوتشو وشير دوبو، وأن الجانب الطاجيكي استخدم قذائف الهاون والقنابل اليدوية".

وأضاف: "لا تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى حتى الآن".

وتابع: "أعيد فتح طريق باتكين - إسفانا الذي أغلقه مواطنون من طاجيكستان في وقت سابق اليوم".

وأشار إلى أن "الوضع ساء مساء بسبب استخدام الجانب الطاجيكي الأسلحة ضد الوحدات الحدودية القرغيزية في منطقة شير - دوبو بمنطقة باتكين".

من جهتها، أعلنت مصادر مطلعة في دوشنبه، عن "مقتل شخص من سكان مدينة إسفار وإصابة 6 من الجنود تم نقلهم إلى مستشفى المدينة القريبة".

وأعلن الإطباء في المستشفى، أن "حالة الجرحى مستقرة ولا تشكل خطرا على حياتهم".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2022-01-27
16:50 | 2022-01-27
16:30 | 2022-01-27
16:20 | 2022-01-27
16:10 | 2022-01-27
16:00 | 2022-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website