15
o
بيروت
13
o
طرابلس
9
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
7
o
النبطية
4
o
زحلة
3
o
بعلبك
9
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
التحالف العربي ينفي "ادعاءات الحوثيين" باستهدافه سجنا في صعدة
Lebanon 24
28-01-2022
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر التحالف العربي في اليمن بيانا نفى فيه استهدافه سجنا في صعدة وأكد أن الأنباء حول ذلك ادعاءات حوثية.
وصرح المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن العميد الركن تركي المالكي، بأنه وإلحاقا للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بتاريخ 22 يناير 2022 بشأن إدعاء الحوثيين باستهداف التحالف لسجن بمدينة صعدة، وما تم الإعلان عنه من قبل الفريق المشترك لتقييم الحوادث بتاريخ 27 يناير 2022 والمتضمن مباشرة إجراءات التحقيق وجمع كافة المعلومات والوثائق المتعلقة بالموضوع، فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقدم كافة الحقائق والمعلومات التفصيلية للفريق المشترك لتقييم الحوادث، وكذلك لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية باليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، المتعلقة بإدعاء المليشيا الحوثية استهداف التحالف لسجن بمدينة صعدة.
وكان التحالف بقيادة السعودية قد أكد أنه يحقق في التقارير عن الهجوم الجوي الدموي الذي خلف عشرات القتلى في مركز احتجاز بمدينة صعدة شمال اليمن الأسبوع الماضي.
وذكر الفريق المشترك لتقييم الحوادث، وفقا لبيان نشرته الخميس وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أنه "بناء على ما رصده حول ما تم تداوله في مختلف وسائل الإعلام وكذلك البيانات الصادرة من جهات رسمية" عن قصف السجن الاحتياطي في صعدة من قبل قوات التحالف في 21 يناير الجاري، "يتابع كل ما يصدر حول العمليات العسكرية في اليمن التزاما معه بالمهنية والشفافية والحيادية والمصداقية".
وتابع البيان أن الفريق المشترك، منذ الساعات الأولى لتداول الأخبار عن الحادث، "باشر إجراءات التحقيق وجمع كافة المعلومات والوثائق المتعلقة به"، متعهدا بالإعلان عن نتائج التحقيق فور استكماله.
وأعلنت جماعة الحوثيين سقوط 87 قتيلا جراء قصف مركز الاحتجاز في صعدة، وأكدت منظمات إغاثية دولية أن حصيلة القتلى والجرحى جراء الهجوم تتجاوز 200 شخص.
تابع
الأكثر قراءة
محاولة ضبضبة ملف احتيال ودعارة.. والمتورطون كثر
Lebanon 24
محاولة ضبضبة ملف احتيال ودعارة.. والمتورطون كثر
03:25 | 2022-01-28
28/01/2022 03:25:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن المُعاينة الميكانيكية.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن المُعاينة الميكانيكية.. إليكم التفاصيل
04:06 | 2022-01-28
28/01/2022 04:06:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن الدولار الجمركي وسعر البنزين.. ماذا سيحصل؟
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن الدولار الجمركي وسعر البنزين.. ماذا سيحصل؟
01:30 | 2022-01-28
28/01/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنخفاض إضافي للدولار... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
إنخفاض إضافي للدولار... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
09:45 | 2022-01-27
27/01/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب يكشف مفتاح حل أزمة لبنان ويفجّر فضيحة كبيرة.. ما قاله بارز!
Lebanon 24
وهاب يكشف مفتاح حل أزمة لبنان ويفجّر فضيحة كبيرة.. ما قاله بارز!
04:52 | 2022-01-28
28/01/2022 04:52:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:30 | 2022-01-28
"التايم" ترشّح طفلة من أصل فلسطيني لنيل جائزة "طفلة العام"
09:00 | 2022-01-28
بينيت: نتنياهو هددني
08:30 | 2022-01-28
سفير طهران لدى بغداد: جولة جديدة من المباحثات بين إيران والسعودية قريبا
08:00 | 2022-01-28
خبير لقاحات يزف البشرى الى العالم: أوميكرون بداية النهاية للوباء
07:30 | 2022-01-28
الخطوط الجوية العراقية: رحلاتنا لم تتأثر باستهداف مطار بغداد
07:00 | 2022-01-28
ما سبب الإنتشار السريع لـ"أوميكرون"؟.. هذا ما كشفه العلماء
فيديو
مقتل امرأة وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار بفندق في واشنطن (فيديو)
Lebanon 24
مقتل امرأة وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار بفندق في واشنطن (فيديو)
15:00 | 2022-01-27
28/01/2022 16:34:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"موتورولا" تتحدى "آبل" و"سامسونغ" بهاتف ذي كاميرات وتقنيات جبّارة
Lebanon 24
"موتورولا" تتحدى "آبل" و"سامسونغ" بهاتف ذي كاميرات وتقنيات جبّارة
11:00 | 2022-01-27
28/01/2022 16:34:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يوافق ابطال الفيلم على لعبة "أصحاب ولا أعز" في الواقع؟.. اليكم اجاباتهم (فيديو)
Lebanon 24
هل يوافق ابطال الفيلم على لعبة "أصحاب ولا أعز" في الواقع؟.. اليكم اجاباتهم (فيديو)
09:50 | 2022-01-27
28/01/2022 16:34:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact