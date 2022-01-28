عربي-دولي

سيئول: بعض مرافقي مون إلى الإمارات والسعودية ومصر أصيبوا بكوفيد-19

Lebanon 24
28-01-2022 | 00:00
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أكد مسؤول بالمكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية إصابة عدد من مرافقي الرئيس في جولته الأخيرة التي شملت الإمارات والسعودية ومصر، بفيروس كورونا المستجد.

وقال المسؤول اليوم الجمعة إن نتائج اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) لبعض المرافقين جاءت إيجابية بعد عودتهم إلى البلاد.

وقالت مصادر إنهم كانوا على متن الطائرة الرئاسية مع الرئيس مون جيه-إن عند العودة إلى الوطن.

ورفض المكتب الرئاسي الكشف عن معلومات محددة عن المصابين.

لكنه أكد إصابة عدد قليل فقط من المرافقين، ولم يتم تأكيد حالات إصابة أخرى مرتبطة بهم.

وقال المسؤول إنه تم اتخاذ تدابير صارمة وفقا لإرشادات الحجر الصحي ولم يتم تأكيد حالات إصابة إضافية منذ ذلك الحين.

ورفض المكتب الرئاسي احتمال أن يكون الرئيس مون من بين الأشخاص الذين خالطوا المصابين عن قرب.
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