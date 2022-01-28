15
o
بيروت
13
o
طرابلس
9
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
7
o
النبطية
4
o
زحلة
3
o
بعلبك
9
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
خاص
وباء "كوفيد-19" في أوروبا قبل الإعلان عنه في الصين
ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
|
Lebanon 24
28-01-2022
|
03:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد باحثون في النرويج أن وباء كوفيد-19 كان على الأرجح منتشراً في أوروبا وحول العالم، قبل أن يتم إجراء أول تشخيص رسمي.
وبحسب موقع "يورونيوز" الأوروبي، "حدد العلماء في مستشفى جامعة أكرشوس، بالقرب من أوسلو، نتيجة إيجابية لفيروس كورونا في عينة دم مأخوذة من امرأة حامل في 12 كانون الأول 2019، ويرجحون أنها ربما أصيبت في نهاية تشرين الثاني أو بداية كانون الأول. قالت آن إسكيلد، الأستاذة وكبيرة الأطباء في آكيرشوس: "تغير نتائجنا تاريخ وباء كورونا في النرويج والعالم". وأضافت في حديث لـ"يورونيوز": "في الواقع، أتت نتيجة أربعة من أصل 1500 اختبار تم إجراؤها على نساء حوامل إيجابية قبل تشخيص الحالة الأولى في فرنسا"."
وأضاف الموقع، "تم تحديد مجموعة من الحالات الشبيهة بالالتهاب الرئوي في ووهان، الصين، خلال كانون الأول 2019، وفي 12 كانون الثاني 2020 شاركت السلطات الصينية التسلسل الجيني لفيروس كورونا المستجد والسريع الانتشار. وفقًا لـ Eurosurveillance، المجلة الأوروبية حول مراقبة الأمراض المعدية وعلم الأوبئة والوقاية منها ومكافحتها، تم تأكيد أول ثلاث حالات أوروبية في فرنسا في 24 كانون الثاني 2020 بعد ظهور الأعراض قبل أيام قليلة فقط. وفي أيار 2020، تم الإبلاغ عن إصابة مريض فرنسي آخر، تم علاجه من الالتهاب الرئوي في المستشفى في 27 كانون الأول 2019، بفيروس كوفيد-19 بعد تحليل المسحة التي تم أخذها في ذلك الوقت. وتقول البروفيسور إسكيلد إن أبحاثها تظهر أن الفيروس كان موجودًا قبل فترة طويلة من تلك الحالات الفرنسية. وأضافت، "تضم منطقة التجمع في مستشفانا النساء القادمات من كل أنحاء العالم. أعتقد أن بعض النساء المصابات ولدن أو وجدن، أو كان لديهن أقارب أو زوار من أماكن في كل أنحاء العالم". وتابعت قائلة: "الخلاصة، نظرًا لأن النساء في منطقتنا يأتين من جميع أنحاء العالم، فقد يكون الفيروس كان منتشراً في جميع أنحاء العالم قبل أن يعلن الصينيون عنه"."
كيف تم إجراء البحث
وبحسب الموقع، "كجزء من رعاية الحمل في النرويج، يتم أخذ عينات الدم من جميع النساء الحوامل للتحقق من الأمراض المنقولة جنسياً. يتم تخزين العينات دون ذكر أسماء أصحابها ، لغرض مراقبة الأمراض المعدية المحتملة، وبالتالي كانت هذه العينات متاحة للباحثين الذين يبحثون في أصول انتشار كوفيد-19 في الدولة الاسكندنافية. وأوضحت إسكيلد: "ربما يكون هناك عدد قليل من البلدان الأخرى التي لديها إمكانية الوصول إلى عينات الدم المخزنة على مستوى السكان، وبالتالي هناك القليل من الدراسات الاسترجاعية الأخرى أو أنه لا توجد دراسات استرجاعية أبداً"."
خاص
عربي-دولي
صحة
صحافة أجنبية
تابع
الأكثر قراءة
محاولة ضبضبة ملف احتيال ودعارة.. والمتورطون كثر
Lebanon 24
محاولة ضبضبة ملف احتيال ودعارة.. والمتورطون كثر
03:25 | 2022-01-28
28/01/2022 03:25:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن المُعاينة الميكانيكية.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن المُعاينة الميكانيكية.. إليكم التفاصيل
04:06 | 2022-01-28
28/01/2022 04:06:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن الدولار الجمركي وسعر البنزين.. ماذا سيحصل؟
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن الدولار الجمركي وسعر البنزين.. ماذا سيحصل؟
01:30 | 2022-01-28
28/01/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنخفاض إضافي للدولار... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
إنخفاض إضافي للدولار... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
09:45 | 2022-01-27
27/01/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب يكشف مفتاح حل أزمة لبنان ويفجّر فضيحة كبيرة.. ما قاله بارز!
Lebanon 24
وهاب يكشف مفتاح حل أزمة لبنان ويفجّر فضيحة كبيرة.. ما قاله بارز!
04:52 | 2022-01-28
28/01/2022 04:52:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
أيضاً في عربي-دولي
09:30 | 2022-01-28
"التايم" ترشّح طفلة من أصل فلسطيني لنيل جائزة "طفلة العام"
09:00 | 2022-01-28
بينيت: نتنياهو هددني
08:30 | 2022-01-28
سفير طهران لدى بغداد: جولة جديدة من المباحثات بين إيران والسعودية قريبا
08:00 | 2022-01-28
خبير لقاحات يزف البشرى الى العالم: أوميكرون بداية النهاية للوباء
07:30 | 2022-01-28
الخطوط الجوية العراقية: رحلاتنا لم تتأثر باستهداف مطار بغداد
07:00 | 2022-01-28
ما سبب الإنتشار السريع لـ"أوميكرون"؟.. هذا ما كشفه العلماء
فيديو
مقتل امرأة وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار بفندق في واشنطن (فيديو)
Lebanon 24
مقتل امرأة وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار بفندق في واشنطن (فيديو)
15:00 | 2022-01-27
28/01/2022 16:35:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"موتورولا" تتحدى "آبل" و"سامسونغ" بهاتف ذي كاميرات وتقنيات جبّارة
Lebanon 24
"موتورولا" تتحدى "آبل" و"سامسونغ" بهاتف ذي كاميرات وتقنيات جبّارة
11:00 | 2022-01-27
28/01/2022 16:35:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يوافق ابطال الفيلم على لعبة "أصحاب ولا أعز" في الواقع؟.. اليكم اجاباتهم (فيديو)
Lebanon 24
هل يوافق ابطال الفيلم على لعبة "أصحاب ولا أعز" في الواقع؟.. اليكم اجاباتهم (فيديو)
09:50 | 2022-01-27
28/01/2022 16:35:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact