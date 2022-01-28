وباء "كوفيد-19" في أوروبا قبل الإعلان عنه في الصين

أفاد باحثون في النرويج أن وباء كوفيد-19 كان على الأرجح منتشراً في أوروبا وحول العالم، قبل أن يتم إجراء أول تشخيص رسمي.وبحسب موقع "يورونيوز" الأوروبي، "حدد العلماء في مستشفى جامعة أكرشوس، بالقرب من أوسلو، نتيجة إيجابية لفيروس كورونا في عينة دم مأخوذة من امرأة حامل في 12 كانون الأول 2019، ويرجحون أنها ربما أصيبت في نهاية تشرين الثاني أو بداية كانون الأول. قالت آن إسكيلد، الأستاذة وكبيرة الأطباء في آكيرشوس: "تغير نتائجنا تاريخ وباء كورونا في النرويج والعالم". وأضافت في حديث لـ"يورونيوز": "في الواقع، أتت نتيجة أربعة من أصل 1500 اختبار تم إجراؤها على نساء حوامل إيجابية قبل تشخيص الحالة الأولى في فرنسا"."وأضاف الموقع، "تم تحديد مجموعة من الحالات الشبيهة بالالتهاب الرئوي في ووهان، الصين، خلال كانون الأول 2019، وفي 12 كانون الثاني 2020 شاركت السلطات الصينية التسلسل الجيني لفيروس كورونا المستجد والسريع الانتشار. وفقًا لـ Eurosurveillance، المجلة الأوروبية حول مراقبة الأمراض المعدية وعلم الأوبئة والوقاية منها ومكافحتها، تم تأكيد أول ثلاث حالات أوروبية في فرنسا في 24 كانون الثاني 2020 بعد ظهور الأعراض قبل أيام قليلة فقط. وفي أيار 2020، تم الإبلاغ عن إصابة مريض فرنسي آخر، تم علاجه من الالتهاب الرئوي في المستشفى في 27 كانون الأول 2019، بفيروس كوفيد-19 بعد تحليل المسحة التي تم أخذها في ذلك الوقت. وتقول البروفيسور إسكيلد إن أبحاثها تظهر أن الفيروس كان موجودًا قبل فترة طويلة من تلك الحالات الفرنسية. وأضافت، "تضم منطقة التجمع في مستشفانا النساء القادمات من كل أنحاء العالم. أعتقد أن بعض النساء المصابات ولدن أو وجدن، أو كان لديهن أقارب أو زوار من أماكن في كل أنحاء العالم". وتابعت قائلة: "الخلاصة، نظرًا لأن النساء في منطقتنا يأتين من جميع أنحاء العالم، فقد يكون الفيروس كان منتشراً في جميع أنحاء العالم قبل أن يعلن الصينيون عنه"."كيف تم إجراء البحثوبحسب الموقع، "كجزء من رعاية الحمل في النرويج، يتم أخذ عينات الدم من جميع النساء الحوامل للتحقق من الأمراض المنقولة جنسياً. يتم تخزين العينات دون ذكر أسماء أصحابها ، لغرض مراقبة الأمراض المعدية المحتملة، وبالتالي كانت هذه العينات متاحة للباحثين الذين يبحثون في أصول انتشار كوفيد-19 في الدولة الاسكندنافية. وأوضحت إسكيلد: "ربما يكون هناك عدد قليل من البلدان الأخرى التي لديها إمكانية الوصول إلى عينات الدم المخزنة على مستوى السكان، وبالتالي هناك القليل من الدراسات الاسترجاعية الأخرى أو أنه لا توجد دراسات استرجاعية أبداً"."