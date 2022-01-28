عربي-دولي

"فاينانشيال تايمز": هنغاريا تعارض حربا باردة جديدة بين روسيا والغرب

Lebanon 24
28-01-2022 | 06:30
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قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، إن هنغاريا لا تريد نشوب حرب باردة جديدة بين روسيا والغرب، وتؤيد إجراء المفاوضات بين الجانبين.

ووسط تقارير عن خطط الناتو لنشر قوات إضافية على الجانب الشرقي من الحلف، نقلت الصحيفة عن مصدر في الخارجية الهنغارية: "ترغب بوادبست في قيام مفاوضات مباشرة بين روسيا والغرب وليس تأجيج التوتر".

يوم أمس الخميس، أفادت شبكة "سي إن إن"، بأن الولايات المتحدة وحلفاءها يناقشون نشر قوات إضافية على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي قبل التصعيد "المحتمل" حول أوكرانيا.

وبحسب القناة الأمريكية، من بين الدول التي تدرس إمكانية نشر قوات إضافية، هناك رومانيا وبلغاريا وهنغاريا.
المصدر: روسيا اليوم
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