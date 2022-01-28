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الخطوط الجوية العراقية: رحلاتنا لم تتأثر باستهداف مطار بغداد

Lebanon 24
28-01-2022 | 07:30
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أعلنت الخطوط الجوية العراقية أن جداول السفر الخاصة بها لم تتأثر بعد الاستهداف الذي شهده مطار بغداد صباح اليوم الجمعة.
وأكد بيان للخطوط الجوية العراقية نشرته وكالة الانباء "واع" أن الرحلات مستمرة كما هي طبقا للجداول المعلنة، لافتا إلى أن استهداف المطار ألحق ضررا بإحدى الطائرات الخارجة عن الخدمة أساسا.
وقال البيان: "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية تؤكد أن رحلات المسافرين المباشرة مستمرة، وأن القصف الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي فجر اليوم الجمعة أدى الى تضرر إحدى طائرات الشركة الخارجة عن الخدمة الجاثمة في محيط المطار".
المصدر: سبوتنيك
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