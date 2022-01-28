سفير طهران لدى بغداد: جولة جديدة من المباحثات بين إيران والسعودية قريبا

أعلن السفير الإيراني لدى العراق، إيراج مسجدي، أن جولة خامسة من المباحثات بين الجمهورية الإسلامية والسعودية ستجري في بغداد قريبا.وأكد مسجدي، في حوار مع موقع "يونيوز"، إحراز "تقدم جيد" في الجولات الأربع السابقة من المباحثات، مضيفا أن الجولة الخامسة "ستعقد في القريب العاجل إن شاء الله".وشدد على أن لدى "طهران والرياض إرادة سياسية لحل المشاكل المشتركة القائمة بينهما"، مضيفا أن "أجندة المباحثات تتركز على أن تكون الدولتان قادرتين بشكل أساسي على إزالة الجمود المستمر منذ عدة سنوات في علاقاتهما الثنائية وإعادتها إلى طبيعتها تدريجيا".