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بينيت: نتنياهو هددني

Lebanon 24
28-01-2022 | 09:00
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كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أنه "تعرض للتهديد" في أيار الماضي من قبل سلفه بنيامين نتنياهو خلال مفاوضات تشكيل الحكومة.

وقال بينيت إنه "عندما أدرك نتانياهو أنني لم أكن أنوي السماح له بجر إسرائيل إلى انتخابات خامسة، هددني حقا. قال لي: اسمع، إذا فهمت بشكل صحيح ما تنوي فعله، فاعلم أنني سأسلط آليتي بالكامل عليك . سأرسل الطائرات بدون طيار نحوك وسنرى".

وأوضح بينيت أن "نتنياهو كان يتحدث عن جيشه من مجموعات على الإنترنت، والموالين له في الإذاعة والتلفزيون وعلى شبكات التواصل الاجتماعي"، مضيفا: "أدركت أن كل شيء يقع على كاهلي. وأنه إذا لم أتخذ القرار، فلن تخرج الدولة من الوضع".

وقال: "لا أريد أن أرى نتنياهو في السجن. إنها ليست صورة محترمة بحقه أو بحق مواطني هذا البلد"، في إشارة إلى محاكمته بتهمة الفساد.
المصدر: روسيا اليوم
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