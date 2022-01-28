14
o
بيروت
12
o
طرابلس
8
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
7
o
النبطية
3
o
زحلة
2
o
بعلبك
8
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
الأمم المتحدة: 40% من سكان إقليم تيغراي الإثيوبي يعانون من نقص حاد في الغذاء
Lebanon 24
28-01-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الجمعة أن نحو 40% من سكان إقليم تيغراي الإثيوبي الذي يشهد حربا منذ أكثر من 14 شهرا، يعانون من نقص حاد في الغذاء.
وقال برنامج الغذاء العالمي إن التقييم الأخير للوضع الغذائي الذي قامت به هيئة تابعة للأمم المتحدة، أظهر أن "13% من أطفال تيغراي الذين أعمارهم دون الخمس سنوات، بالإضافة إلى نصف الحوامل، يعانون من نقص في الغذاء".
وحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوشا)، تعاني تيغراي أيضا من نقص حاد في الوقود ولم يتم السماح بتوريد أي كمية من هذه المادة منذ الثاني من اب، باستثناء شاحنتين تابعتين لبرنامج الغذاء العالمي.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
محاولة ضبضبة ملف احتيال ودعارة.. والمتورطون كثر
Lebanon 24
محاولة ضبضبة ملف احتيال ودعارة.. والمتورطون كثر
03:25 | 2022-01-28
28/01/2022 03:25:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن المُعاينة الميكانيكية.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن المُعاينة الميكانيكية.. إليكم التفاصيل
04:06 | 2022-01-28
28/01/2022 04:06:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن الدولار الجمركي وسعر البنزين.. ماذا سيحصل؟
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن الدولار الجمركي وسعر البنزين.. ماذا سيحصل؟
01:30 | 2022-01-28
28/01/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب يكشف مفتاح حل أزمة لبنان ويفجّر فضيحة كبيرة.. ما قاله بارز!
Lebanon 24
وهاب يكشف مفتاح حل أزمة لبنان ويفجّر فضيحة كبيرة.. ما قاله بارز!
04:52 | 2022-01-28
28/01/2022 04:52:53
Lebanon 24
Lebanon 24
خطرٌ يهدّد السيارات بين بيروت وصيدا.. ما القصّة؟
Lebanon 24
خطرٌ يهدّد السيارات بين بيروت وصيدا.. ما القصّة؟
01:04 | 2022-01-28
28/01/2022 01:04:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:30 | 2022-01-28
" سي إن إن": واشنطن تحجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر
12:00 | 2022-01-28
هل ينخرط العرب في الأزمة بين روسيا والغرب؟
11:30 | 2022-01-28
انهيار جسر في بنسلفانيا قبل ساعات من زيارة بايدن
10:30 | 2022-01-28
العثور على جثث داخل سجن الحسكة في سوريا
09:30 | 2022-01-28
"التايم" ترشّح طفلة من أصل فلسطيني لنيل جائزة "طفلة العام"
09:00 | 2022-01-28
بينيت: نتنياهو هددني
فيديو
جمعت بين القوة والمظهر العصري... تعرفوا إلى سيارة "بي إم دبليو" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
جمعت بين القوة والمظهر العصري... تعرفوا إلى سيارة "بي إم دبليو" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-01-28
28/01/2022 19:43:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل امرأة وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار بفندق في واشنطن (فيديو)
Lebanon 24
مقتل امرأة وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار بفندق في واشنطن (فيديو)
15:00 | 2022-01-27
28/01/2022 19:43:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"موتورولا" تتحدى "آبل" و"سامسونغ" بهاتف ذي كاميرات وتقنيات جبّارة
Lebanon 24
"موتورولا" تتحدى "آبل" و"سامسونغ" بهاتف ذي كاميرات وتقنيات جبّارة
11:00 | 2022-01-27
28/01/2022 19:43:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact