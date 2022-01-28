عربي-دولي

الأمم المتحدة: 40% من سكان إقليم تيغراي الإثيوبي يعانون من نقص حاد في الغذاء

Lebanon 24
28-01-2022 | 11:00
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أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الجمعة أن نحو 40% من سكان إقليم تيغراي الإثيوبي الذي يشهد حربا منذ أكثر من 14 شهرا، يعانون من نقص حاد في الغذاء.

وقال برنامج الغذاء العالمي إن التقييم الأخير للوضع الغذائي الذي قامت به هيئة تابعة للأمم المتحدة، أظهر أن "13% من أطفال تيغراي الذين أعمارهم دون الخمس سنوات، بالإضافة إلى نصف الحوامل، يعانون من نقص في الغذاء".

وحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوشا)، تعاني تيغراي أيضا من نقص حاد في الوقود ولم يتم السماح بتوريد أي كمية من هذه المادة منذ الثاني من اب، باستثناء شاحنتين تابعتين لبرنامج الغذاء العالمي.
المصدر: روسيا اليوم
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