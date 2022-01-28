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انهيار جسر في بنسلفانيا قبل ساعات من زيارة بايدن

Lebanon 24
28-01-2022 | 11:30
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أكدت سلطات مدينة بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا الأميركية انهيار جسر في المدينة قبل ساعات من زيارة الرئيس جو بايدن.

وذكرت هيئة الأمن العام في بيتسبرغ على حسابها في "تويتر" عدم ورود أنباء حتى الآن عن وقوع إصابات جراء الحادث الذي وقع في الساعة الـ6.50 تقريبا من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي، لكن صورا من موقع الحادث تشير إلى أن عدة مركبات كانت على الجسر لحظة انهياره.

ولفت الهيئة إلى أن هناك رائحة ملموسة للغاز الطبيعي في المنطقة التي وقع فيها الحادث، بسبب انقطاع خطوط الغاز جراء الانهيار، داعية المواطنين إلى الابتعاد عن المنطقة قدر الإمكان.

وتعهدت بعقد مؤتمر صحفي بشأن تفاصيله لاحقا.

ويأتي ذلك قبل ساعات من الخطاب الذي كان من المقرر أن يلقيه بايدن اليوم في بيتسبرغ بشأن البنى التحتية في المدينة.
المصدر: روسيا اليوم
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