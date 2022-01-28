عربي-دولي

الناتو: لا توجد خطط لنشر قوات تابعة لنا في أوكرانيا

Lebanon 24
28-01-2022 | 13:00
A-
A+
Doc-P-912404-637789932493341791.jpg
Doc-P-912404-637789932493341791.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، عدم وجود خطط لنشر مجموعات قتالية تابعة لحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا، مشيرا الى وجود خلافات بين الحلفاء ضمن "الناتو" حول شكل المساعدة التي ينبغي تقديمها لأوكرانيا في الوقت الحالي.
وقال الأمين العام: "فيما يتعلق بنوع المساعدة التي يجب تقديمها لأوكرانيا، التي ليست عضوا في الحلف ولكنها شريك مهم للغاية... هناك بعض الخلافات بين أعضاء الحلف، وأنا لا أريد إخفاء ذلك".
وشدد الأمين العام للناتو على أن الحلف "لن ينشر وحدات قتالية تابعة لحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا".
الجدير بالذكر، أن أوكرانيا استقبلت قبل أيام، طائرة أميركية تحمل معدات عسكرية وذخائر في العاصمة كييف، من ضمن حزمة أمنية قيمتها 200 مليون دولار مقدمة من واشنطن إلى البلاد.
وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف للصحفيين قبل هبوط الطائرة: "شركاؤنا يزيدون من حجم المساعدة العسكرية، واليوم نتلقى الطائرة الثالثة من حكومة الولايات المتحدة كجزء من هذه المساعدة"، بحسب "رويترز".
خصصت الولايات المتحدة أكثر من 650 مليون دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا في العام الماضي وأكثر من 2.7 مليار دولار في المجموع منذ عام 2014، عندما أعيد توحيد شبه جزيرة القرم مع الأراضي الروسية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تحذر فيه موسكو من التحركات الاستفزازية لقوات أوكرانيا والناتو على حدودها الغربية، وتسعى للتوصل إلى حلول سلمية بشأن التهديدات التي تواجه أمنها القومي وسلامة أراضيها.
 

 
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:45 | 2022-01-28
16:30 | 2022-01-28
16:29 | 2022-01-28
16:27 | 2022-01-28
16:26 | 2022-01-28
16:25 | 2022-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website