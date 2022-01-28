عربي-دولي

هنغاريا: تلقينا طلبا من واشنطن بنشر قوات إضافية للناتو على أراضينا

Lebanon 24
28-01-2022 | 14:30
A-
A+
Doc-P-912414-637789960880826810.jpg
Doc-P-912414-637789960880826810.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أن بلاده تلقت طلبا من الولايات المتحدة بنشر قوات إضافية تابعة للناتو على أراضيها.
وقال سيارتو خلال مؤتمر صحفي إن وزيارة الدفاع الهنغارية تجري مفاوضات حول هذا الطلب، وأنه "لم يسمع من أحد عن 1000 فرد".
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" في وقت سابق أن أعضاء الناتو يدرسون تشكيل وحدات قتالية جديدة يبلغ عدد أفرادها ألف شخص، فى رومانيا وبلغاريا وهنغاريا وسلوفاكيا، على غرار تلك الموجودة في دول البلطيق وبولندا.
واتهمت كييف حكومة هنغاريا بـ"عرقلة" التعاون بين أوكرانيا والناتو، بعد تصريحات سيارتو عن انتهاك حقوق الأقلية الهنغارية في أوكرانيا.
وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" نقلا عن مصدر في الخارجية الهنغارية، أن بودابست لا تريد نشوب حرب باردة جديدة بين روسيا والغرب، وتؤيد إجراء المفاوضات بين الجانبين.
وكانت قناة CNN ذكرت الأربعاء أن الولايات المتحدة تبحث مع حلفائها إمكانية نشر آلاف العسكريين الإضافيين في دول الناتو الواقعة شرق أوروبا "قبل الغزو الروسي" المحتمل لأوكرانيا.
وأكدت وزارة الخارجية السلوفاكية أمس الخميس الأنباء حول بحث حلف الناتو إمكانية نشر وحدة عسكرية له في سلوفاكيا.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:45 | 2022-01-28
16:30 | 2022-01-28
16:29 | 2022-01-28
16:27 | 2022-01-28
16:26 | 2022-01-28
16:25 | 2022-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website