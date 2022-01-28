روسيا.. توقيف أميركي بتهمة حيازة السلاح

أعلن عضو لجنة الرقابة على السجون في موسكو قسطنطين كيم توقيف مواطن أميركي بتهمة حيازة السلاح التي يعاقب عليها القانون الروسي بالسجن حتى سبع سنوات.وأوقف الأميركي أندريه خاتشاتوريان في منطقة الترانزيت بمطار شيريميتييفو في العاصمة موسكو في 26 كانون الأول، حيث كان يعتزم مواصلة رحلته من الولايات المتحدة إلى أرمينيا.ووجدت الشرطة الروسية بحوزته مسدس "غلوك-17" وكمية نت الرصاص.وأكد كيم أنه وجهت لخاتشاتوريان تهمت "حيازة السلاح"، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الروسي بالسجن سبع سنوات.وقال كيم إن خاتشاتوريان أكد أنه كان يعمل سابقا في مؤسسة أمن خاصة ويحمل رخصة أمريكية لحمل هذا السلاح.وأشار كيم إلى أن خاتشاتوريان يعاني أمراضا مزمنة "ووضعه الصحي يستدعي الاهتمام"، مشيرا إلى أن لجنة الرقابة على السجون أوصت بنقله إلى مستشفى تابع للسجن.وكانت روسيا أعلنت الخميس توقيف مواطن أمريكي آخر بتهمة تهريب المخدرات هو الدبلوماسي السابق مارك فوغل.وأكدت وزارة الداخلية الروسية أن ضباط الجمارك أوقفوا فوغل فور وصوله إلى مطار شيريميتييفو في موسكو برفقة زوجته قادما من نيويورك، وأنه عثر على كمية من الماريجوانا والحشيش في أمتعته.