عربي-دولي

روسيا.. توقيف أميركي بتهمة حيازة السلاح

Lebanon 24
28-01-2022 | 14:53
A-
A+
Doc-P-912452-637790037106594861.jpg
Doc-P-912452-637790037106594861.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن عضو لجنة الرقابة على السجون في موسكو قسطنطين كيم توقيف مواطن أميركي بتهمة حيازة السلاح التي يعاقب عليها القانون الروسي بالسجن حتى سبع سنوات.

وأوقف الأميركي أندريه خاتشاتوريان في منطقة الترانزيت بمطار شيريميتييفو في العاصمة موسكو في 26 كانون الأول، حيث كان يعتزم مواصلة رحلته من الولايات المتحدة إلى أرمينيا.

ووجدت الشرطة الروسية بحوزته مسدس "غلوك-17" وكمية نت الرصاص.

وأكد كيم أنه وجهت لخاتشاتوريان تهمت "حيازة السلاح"، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الروسي بالسجن سبع سنوات.

وقال كيم إن خاتشاتوريان أكد أنه كان يعمل سابقا في مؤسسة أمن خاصة ويحمل رخصة أمريكية لحمل هذا السلاح.

وأشار كيم إلى أن خاتشاتوريان يعاني أمراضا مزمنة "ووضعه الصحي يستدعي الاهتمام"، مشيرا إلى أن لجنة الرقابة على السجون أوصت بنقله إلى مستشفى تابع للسجن.

وكانت روسيا أعلنت الخميس توقيف مواطن أمريكي آخر بتهمة تهريب المخدرات هو الدبلوماسي السابق مارك فوغل.

وأكدت وزارة الداخلية الروسية أن ضباط الجمارك أوقفوا فوغل فور وصوله إلى مطار شيريميتييفو في موسكو برفقة زوجته قادما من نيويورك، وأنه عثر على كمية من الماريجوانا والحشيش في أمتعته.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:45 | 2022-01-28
16:30 | 2022-01-28
16:29 | 2022-01-28
16:27 | 2022-01-28
16:26 | 2022-01-28
16:25 | 2022-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website