عربي-دولي

روسيا.. نائب وزير الخارجية يبحث الوضع في سوريا مع المبعوثة الفرنسية

Lebanon 24
28-01-2022 | 14:55
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين والمبعوثة الفرنسية الخاصة للتسوية السورية بريجيت كورمي بحثا الجوانب الإنسانية والسياسية للوضع في سوريا.

وجاء في بيان الوزارة: "جرى تبادل وجهات النظر حول الأزمة السورية مع التأكيد على الجوانب الإنسانية والسياسية التي ينظر فيها مجلس الأمن الدولي وانعكست في قراري مجلس الأمن الدولي 2254 و2585".
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