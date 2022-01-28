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عربي-دولي
تونس.. السجن لفتاة حاولت تنفيذ عملية انتحارية بمنطقة سياحية
Lebanon 24
28-01-2022
|
15:01
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نجحت الجهات الأمنية التونسية في القبض على فتاة اعتزمت تنفيذ عملية إرهابية بالبلاد، وذلك بعد عودتها من سوريا حيث التحقت هناك بإحدى التنظيمات الإرهابية.
وقالت "موزاييك أف إم": "إثر توفر معلومات لدى الإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني مفادها اعتزام فتاة (22 سنة) القيام بعملية إرهابية ببلادنا، وذلك بعد رجوعها من سوريا أين التحقت بإحدى التنظيمات الإرهابية هناك وتلقت تدريبات، تم التنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب حيث تولت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني مباشرة قضية في الغرض والقيام بالتحريات اللازمة وإلقاء القبض على المعنية بمطار تونس قرطاج، يوم 10 كانون الثاني 2022، قادمة من تركيا".
وأضافت الإذاعة: "وبالتحري معها أفادت بأنها التحقت بتركيا خلال صيف 2020 لتتولى خلال سنة 2021 التحول إلى سوريا بمساعدة شخص سوري الجنسية حيث التحقت بإحدى التنظيمات الإرهابية هناك وشرعت في تلقي تدريبات بغاية تحضيرها للقيام بعملية انتحارية".
وقالت الإذاعة التونسية: "وبمزيد تعميق التحريات معها تبين أنه تم تحضيرها للقيام بعملية انتحارية ببلادنا بإحدى المناطق السياحية وبأنها تواصلت خلال تواجدها بسوريا مع شخص تونسي الجنسية الذي كان سيتولى انتظار حلولها ببلادنا وتمكينها من حزام ناسف".
وبالتحري في شأن شريكها في العملية تبين أنه "عنصر إرهابي تم إيداعه مؤخرا في السجن من أجل تورطه في التخطيط والإعداد لعمليات إرهابية كانت ستستهدف مسؤولين بارزين في الدولة خلال نهاية السنة المنقضية".
وتمت إحالة المعنية على النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب التي تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنها والأبحاث متواصلة.
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