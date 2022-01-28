مقتل ثلاثة مدنيين بانفجار في محافظة بابل جنوب بغداد

أفادت "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة، عن وفاة ثلاثة مدنيين بانفجار في محافظة بابل جنوب العاصمة العراقية بغداد.وذكرت، أن انفجار انفجار مخلف حربي في قضاء جبلة بمحافظة بابل أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين.وأضافت أن القتلى هم رجل وابنه وبنته حيث يعملون في جمع المواد البلاستيكية من أكوام النفايات.