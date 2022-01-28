سفير طهران لدى بغداد: جولة جديدة من المباحثات بين إيران والسعودية قريبا

أعلن السفير الإيراني لدى العراق، إيرج مسجدي، أن جولة خامسة من المباحثات بين الجمهورية الإسلامية والسعودية ستجري في بغداد قريبا.



وأكد مسجدي، في حوار مع موقع "يونيوز"، إحراز "تقدم جيد" في الجولات الأربع السابقة من المباحثات، مضيفا أن الجولة الخامسة "ستعقد في القريب العاجل إن شاء الله".

وشدد الدبلوماسي الإيراني على أن لدى طهران والرياض "إرادة سياسية لحل المشاكل المشتركة القائمة بينهما"، مضيفا أن أجندة المباحثات تتركز على أن تكون الدولتان قادرتين بشكل أساسي على إزالة الجمود المستمر منذ عدة سنوات في علاقاتهما الثنائية وإعادتها إلى طبيعتها تدريجيا.وأقر السفير بأن هذه العملية قد تستغرق بعض الوقت، غير أن كلا الطرفين مهتمان بحل المشاكل القائمة بينهما.وتابع: "كان هناك الكثير من النقاش في هذه الجولات الأربع من المحادثات، وأعتقد أن المقترحات التي قدمناها قد تمت مراجعتها من قبل الجانب السعودي، وفي الجولة الخامسة من الممكن اتخاذ قرارات جيدة، يبدو أن القرارات والتوافقات قد تحتاج إلى وضع اللمسات الأخيرة عليها وبعد ذلك سنعلن للشعب عن نتائج المحادثات إن شاء الله".