عربي-دولي

إيران تدعو الأمم المتحدة إلى تفعيل جهودها لوقف غارات التحالف العربي على اليمن

Lebanon 24
28-01-2022 | 15:50
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أكدت إيران أن وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان بحث هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تصعيد التوترات العسكرية في اليمن وحوله.

وناقش وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وفقا لبيان صدر اليوم الجمعة عن وزارته، هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش زيادة وتيرة الهجمات على المناطق المدنية في اليمن في الآونة الأخيرة.

وذكر البيان أن عبد اللهيان أكد خلال المكالمة على موقف طهران الثابت القاضي بـ"دعم حل سياسي لإنهاء الحرب في اليمن"، داعيا غوتيريش إلى "أداء دور أكبر في رفع الحصار الإنساني وضع حد للغارات واسعة النطاق على المناطق المدنية في اليمن".

في غضون ذلك، بعث كبير مستشاري الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية الخاصة، علي أصغر خاجي، رسالة الى للمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أدان فيها الغارات الأخيرة التي نفذها التحالف العربي بقيادة السعودية على اليمن.

وقال الدبلوماسي الإيراني إن رسالته تنص على أنه من المتوقع إدانة هذه "الأعمال الهمجية والمخالفة للقوانين الدولية المعترف بها"، مطالبة منظمة الامم المتحدة وجميع المؤسسات الإنسانية الدولية بـ"اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذه الجرائم المناهضة للإنسانية".

وكثف التحالف العربي غاراته على اليمن في الأسابيع الأخيرة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، ردا على ضربات جديدة شنتها جماعة الحوثيين على مرافق مدنية في السعودية والإمارات.
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